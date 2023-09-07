Прикордонники вночі збили п'ять "Шахедів" на півдні (фото)
Під час нічної атаки РФ прикордонники збили п'ять ворожих дронів-камікадзе "Шахед" на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначили у ДПСУ, під час нічної атаки прикордонники Ізмаїльського загону знищили чотири "Шахеди", ще один ворожий безпілотник приземлили прикордонники Морської охорони.
Фото: прикордонники вночі збили п'ять "Шахедів" на півдні (t.me/DPSUkr)
Атака дронів по Україні
В останні тижні окупанти посилили нічні атаки по Одеській області. Внаслідок удару росіянами по Одеської області вночі 7 вересня одна людина отримала поранення.
Також вибухи лунали в Сумській області. На території регіону працювали сили протиповітряної оборони.
Загалом РФ атакувала Сумську та Одеську області 33-ма ударними безпілотниками. Сили ППО "приземлили" 25 ворожих дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.