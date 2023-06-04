Прикордонники вночі збили над Чернігівською та Сумською областями "Шахеди" (фото)

Прикордонники в ніч на 4 червня збили на півночі України три дрони-камікадзе. Захисники показали уламки збитих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Перший дрон-камікадзе прикордонники збили над Чернігівською областю. Другий безпілотник "приземлили" у Сумській області.

Бійці ДПСУ шукають ймовірне місце падіння третього безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів.

Фото: прикордонники показали уламки збитих дронів (t.me/DPSUkr/11592)

Нічна атака

Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну. Окупанти випустили 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 з бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, а також 5 дронів-камікадзе з Брянської області.

Сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети.

Речник Повітряних сил повідомив, що дві російські ракети вдарили по аеродрому поблизу Кропивницького.

Дрони атакували три громади у Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні об'єкти, міський парк та приватні автомобілі.

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