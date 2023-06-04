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Пограничники ночью сбили над Черниговской и Сумской областями "Шахеды" (фото)

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Сумы, Воскресенье 04 июня 2023 14:31
Пограничники ночью сбили над Черниговской и Сумской областями "Шахеды" (фото) Фото: пограничники 4 июня сбили дроны на севере Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники в ночь на 4 июня сбили на севере Украины три дрона-камикадзе. Защитники показали обломки сбитых "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Первый дрон-камикадзе пограничники сбили над Черниговской областью. Второй беспилотник приземлили в Сумской области.

Бойцы ГПСУ ищут вероятное место падения третьего беспилотника, который после поражения пролетел еще несколько сот метров.

Фото: пограничники показали обломки сбитых дронов (t.me/DPSUkr/11592)

Ночная атака

Этой ночью российская армия снова атаковала Украину. Оккупанты выпустили 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, а также 5 дронов-камикадзе из Брянской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника и 4 вражеских ракеты.

Спикер Воздушных сил сообщил, что две российские ракеты ударили по аэродрому вблизи Кропивницкого.

Дроны атаковали три общины в Сумской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты, городской парк и частные автомобили.

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