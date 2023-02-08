Прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей

Прикордонники викрили схему, за якою викрадені з окупованих територій гривні намагались через Європу знову ввести в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
ДПСУ викрили чоловіка, який намагався ввезти з-за кордону 7 млн 250 тисяч гривень. Проте він не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації.
Прикордонні оперативники спільно з СБУ та представниками Бюро економічної безпеки встановили, що це вже не перший схожий випадок.
За їх даними всі ці випадки мають спільний алгоритм:
За словами прикордонників такі схеми можуть створити реальні загрози національним інтересам України.
Також співробітники ДПСУ додали, що \розслідування ще триває.
Нагадаємо, днями був зафіксований схожий випадок. Тоді прикордонники виявили мікроавтобус, у якому чоловік під підлогою авто намагався ввезти десятки пачок гривень готівкою.
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