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Прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей

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Україна, Середа 08 лютого 2023 21:15
Прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей Фото: прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники викрили схему, за якою викрадені з окупованих територій гривні намагались через Європу знову ввести в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

ДПСУ викрили чоловіка, який намагався ввезти з-за кордону 7 млн 250 тисяч гривень. Проте він не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації.

Прикордонні оперативники спільно з СБУ та представниками Бюро економічної безпеки встановили, що це вже не перший схожий випадок.

За їх даними всі ці випадки мають спільний алгоритм:

  • викрадені з тимчасово окупованих територій кошти вивозять через територію Росії чи Білорусі до країн ЄС;
  • згодом готівку намагаються завезти в Україну та ввести в обіг.

За словами прикордонників такі схеми можуть створити реальні загрози національним інтересам України.

Фото: прикордонники викрили схему легалізації викрадених на окупованих територіях грошей (t.me/DPSUkr)

Також співробітники ДПСУ додали, що \розслідування ще триває.

Нагадаємо, днями був зафіксований схожий випадок. Тоді прикордонники виявили мікроавтобус, у якому чоловік під підлогою авто намагався ввезти десятки пачок гривень готівкою.

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