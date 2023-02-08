Пограничники разоблачили схему, по которой похищенные с оккупированных территорий гривны пытались через Европу снова ввести в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался ввезти из-за границы 7 млн 250 тысяч гривен. Однако он затруднился подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

Пограничные оперативники совместно с СБУ и представителями Бюро экономической безопасности установили, что это уже не первый подобный случай.

По их данным все эти случаи имеют общий алгоритм:

украденные с временно оккупированных территорий средства вывозят через территорию России или Беларуси в страны ЕС;

впоследствии наличные деньги пытаются завезти в Украину и ввести в обращение.

По словам пограничников, такие схемы могут создать реальные угрозы национальным интересам Украины.

Фото: пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег (t.me/DPSUkr)

Также сотрудники ГПСУ добавили, что расследование еще продолжается.