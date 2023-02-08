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Пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег

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Украина, Среда 08 февраля 2023 21:15
Пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег Фото: пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники разоблачили схему, по которой похищенные с оккупированных территорий гривны пытались через Европу снова ввести в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался ввезти из-за границы 7 млн 250 тысяч гривен. Однако он затруднился подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

Пограничные оперативники совместно с СБУ и представителями Бюро экономической безопасности установили, что это уже не первый подобный случай.

По их данным все эти случаи имеют общий алгоритм:

  • украденные с временно оккупированных территорий средства вывозят через территорию России или Беларуси в страны ЕС;
  • впоследствии наличные деньги пытаются завезти в Украину и ввести в обращение.

По словам пограничников, такие схемы могут создать реальные угрозы национальным интересам Украины.

Фото: пограничники разоблачили схему легализации похищенных на оккупированных территориях денег (t.me/DPSUkr)

Также сотрудники ГПСУ добавили, что расследование еще продолжается.

Напомним, на днях был зафиксирован схожий случай. Тогда пограничники обнаружили микроавтобус, в котором мужчина под полом авто пытался ввезти десятки пачек гривен наличными.

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прикордонники пограничная служба
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