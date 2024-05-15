Прикордонники відбили штурм РФ на Куп'янському напрямку: у ворога значні втрати
Українські прикордонники розтрощили окупантів, які пішли на штурм на Куп'янському напрямку. Вдалося ліквідувати четверо росіян, ще 7 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпогранслужбу.
"Четверо окупантів ліквідовано, ще семеро - поранено: прикордонники бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Так, за підтримки бойової машини піхоти ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони України.
"Влучними пострілами зі 120-мм міномету бійці бригади "Помста" БМП загарбників знищили та добили піхоту, яка відступала", - констатували у ДПСУ.
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, інтенсивно атакують позиції ЗСУ. Тим часом українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.
Зокрема, за даними Інститу вивчення війни, російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Проте темп наступальних операцій РФ на півночі Харківської області, схоже, сповільнився протягом останньої доби.
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