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Пограничники отбили четыре вражеских атаки в Бахмуте и обезвредили 13 оккупантов

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Бахмут, Суббота 22 апреля 2023 18:22
Пограничники отбили четыре вражеских атаки в Бахмуте и обезвредили 13 оккупантов Фото: Военный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось отразить четыре вражеских атаки в Бахмуте и уничтожить шесть российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"За сутки в Бахмуте пограничники отбили 4 атаки и обезвредили 13 оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трижды противник атаковал ночью, еще одну попытку прорыва совершил днем. Вражеские пехотные волны бойцы ГПСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами.

"Все попытки противника преодолеть линию обороны были напрасны. Ориентировочные потери врага составили 13 человек: 6 - убиты, еще 7 - ранены", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что ВСУ могли высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также замедлили российское наступление в районе Авдеевки.

Правоохранителям удалось спасти семью с ребёнком из Бахмута в Донецкой области. Они жили в подвале, поскольку оккупанты уничтожили их жилье.

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