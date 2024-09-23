Прикордонники уразили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Як зазначається, комплексного удару по низці опорних пунктів окупантів завдали прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку

Втрати Росії у війні

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають близько 643 750 окупантів.

За останню добу, з 22 на 23 вересня, росіяни втратили на фронті 1330 солдатів, а також 16 танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему та іншу техніку.

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