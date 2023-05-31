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Прикордонники та ЗСУ знищили ворожі САУ та понад 10 позицій окупантів (відео)

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Україна, Середа 31 травня 2023 18:27
Прикордонники та ЗСУ знищили ворожі САУ та понад 10 позицій окупантів (відео) Фото: Український військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції двох ворожих САУ та місць розміщення ворога з дронів. Бійцям вдалося завдати точкових ударів та знищити виявлені цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Утилізація російського мотлоху - діяльність, що обʼєднує бійців ДПСУ та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонникам вдалося виявити 12 місць розміщення ворога, 7 вантажівок, 2 САУ, плавучий бронетранспортер, ЗРК "ТОР" та склад боєкомплекту за останні декілька днів.

Координати ворожих цілей передали артилеристам 92-га окремої механізованої бригади ЗСУ, які вдало знищили техніку та особовий склад окупантів.

Втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки дронів та одиниць техніки ворога. Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали близько 207 910 росіян.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів солдатів окупаційних військових, що померли на війні проти України.

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