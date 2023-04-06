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Пограничники рассказали, как попали в окружение россиян в Бахмуте и вырвались (видео)

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Донбасс, Четверг 06 апреля 2023 13:51
Пограничники рассказали, как попали в окружение россиян в Бахмуте и вырвались (видео) Фото: пограничники рассказали, как попали в окружение россиян в Бахмуте и вырвались (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ночью окружили пограничников, которые держали оборону в одном из домов Бахмута Донецкой области. На утро начался тяжелый бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Заступили на позицию мы 1 апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе, как всегда. Постоянные минометные обстрелы", - рассказал пограничник "Архитектор".

По его словам, в Бахмуте очень плотная застройка и расстояние между домами. И враг ночью зашел в соседние дома и, по сути, окружил бойцов за ночь.

"А утром начался бой. Он был очень тяжел. И я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону", - добавил он.

Между тем, один из врагов залез к ним в дом снизу. Находившиеся на первом этаже бойцы ликвидировали его, но оккупант успел бросить несколько гранат, от которых дом загорелся.

"И нам пришлось через крышу спускаться", - рассказал пограничник.

Как сообщалось, украинские военнослужащие показали кадры уличных боев в Бахмуте. Борьба за город продолжается.

Напомним, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

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