Прикордонники показали відео знищення російського "Муром-М" на Харківському напрямку

Українські прикордонники знищили російський комплекс "Муром-М". "Відмінусували" його бійці на Харківському напрамку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження «Муром-М» на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні. Ситуація на фронті В Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти просуваються в районі Авдіївки та тиснуть біля Часового Яру, проте через свої механізовані штурми втрачають значну кількість бронетехніки.