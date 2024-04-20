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Прикордонники показали відео знищення російського "Муром-М" на Харківському напрямку

Україна, Субота 20 квітня 2024 12:05
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Прикордонники показали відео знищення російського "Муром-М" на Харківському напрямку Фото: ДПСУ знищила російський "Муром-М" на Харківському напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російський комплекс "Муром-М". "Відмінусували" його бійці на Харківському напрамку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження «Муром-М» на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти просуваються в районі Авдіївки та тиснуть біля Часового Яру, проте через свої механізовані штурми втрачають значну кількість бронетехніки.

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