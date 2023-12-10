Прикордонники показали відео знищення позицій росіян біля Куп'янська

У районі міста Куп'янськ Харківської області прикордонники влучним пострілом з ударного дрона спалили ворожий бліндаж і техніку російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Удар з безпілотника реалізували аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". На голови окупантів прикордонники скинули три боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж і позашляховик.
9 грудня над Сумською областю прикордонники збили антидроновою рушницею ворожий FPV-дрон. Безпілотник втратив висоту та впав на землю.
А кілька днів тому українські прикордонники ліквідували російський "Урал" на Куп'янському напрямку.
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