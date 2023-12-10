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Прикордонники показали відео знищення позицій росіян біля Куп'янська

Фото: прикордонники знищили бліндаж загарбників та позашляховик (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У районі міста Куп'янськ Харківської області прикордонники влучним пострілом з ударного дрона спалили ворожий бліндаж і техніку російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Удар з безпілотника реалізували аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". На голови окупантів прикордонники скинули три боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж і позашляховик.

 

Сили оборони активно ліквідовують загарбників

9 грудня над Сумською областю прикордонники збили антидроновою рушницею ворожий FPV-дрон. Безпілотник втратив висоту та впав на землю.

А кілька днів тому українські прикордонники ліквідували російський "Урал" на Куп'янському напрямку.

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