Прикордонники показали відео знищення окупантів дроном-камікадзе

Українські військові за допомогою безпілотника знищили ворожий "Урал" разом з особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, ворожу техніку та окупантів було знищено бійцями аеророзвідники "Сталевого кордону" на Купʼянському напрямку. На опублікованому відео видно, як безпілотник влучає у авто з окупантами та вибухає.

Знищення техніки РФ

Нагадаємо, українські військові активно знищують російську техніку від початку повномасштабного вторгнення РФ. Для цього вони, зокрема, використовують безпілотники.

Наприклад, минулої доби наші захисники змогли знищити 91 бойову броньовану машину ворога і один літак.

Нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що нашим військовим на фронт передали секретні дрони, які вже продемонстрували свою ефективність.

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