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Прикордонники показали відео вдалого знищення окупантів у перші літні дні

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Понеділок 05 червня 2023 17:48
Прикордонники показали відео вдалого знищення окупантів у перші літні дні Фото: аеророзвідка знищила позиції окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська аеророзвідка успішно почала літо 2023 року і знищила п'ять позицій окупантів на Сватівському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Як розповіли у відомстві, артилеристи 92 ОМБр ЗСУ уразили п'ять місць розташування загарбників. В результаті цього було знищено один танк, два МТ-ЛБ (1 з мінометом "Васильок"), одну ствольну артилерію, три місця скупчення ворожої техніки.

"Наша розвідка літає вправно, стежить пильно", - сказано в повідомленні.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.

Також нещодавно наші воїни показали, як з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП.

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