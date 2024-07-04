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Прикордонники показали відео прориву на бронетехніці під щільним обстрілом росіян

Четвер 04 липня 2024 17:56
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Прикордонники показали відео прориву на бронетехніці під щільним обстрілом росіян Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники змогли прорватись під щільним обстрілом росіян до позицій побратимів для того, щоб провести евакуацію на Сватівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу у Facebook.

Як зазначили у відомстві, на відео показано, як прикордонний екіпаж БМП проривається на позиції під смертоносним ворожим вогнем. Українські бійці рухались на броньовику YPR-765 бригади "Сталевий кордон".

В цей момент по ньому цілили два РСЗВ "Град" противника та 15 снарядів зі ствольної артилерії.

"Завдяки умілим навичкам механіка-водія вдалося подолати 2 км замінованої місцевості, замінити бійців на позиціях, а також евакуювати поранених та полеглих побратимів", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, броньовики YPR-765 Україна отримала від Нідерландів.

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