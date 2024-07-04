Прикордонники показали відео прориву на бронетехніці під щільним обстрілом росіян
Українські прикордонники змогли прорватись під щільним обстрілом росіян до позицій побратимів для того, щоб провести евакуацію на Сватівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу у Facebook.
Як зазначили у відомстві, на відео показано, як прикордонний екіпаж БМП проривається на позиції під смертоносним ворожим вогнем. Українські бійці рухались на броньовику YPR-765 бригади "Сталевий кордон".
В цей момент по ньому цілили два РСЗВ "Град" противника та 15 снарядів зі ствольної артилерії.
"Завдяки умілим навичкам механіка-водія вдалося подолати 2 км замінованої місцевості, замінити бійців на позиціях, а також евакуювати поранених та полеглих побратимів", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, броньовики YPR-765 Україна отримала від Нідерландів.
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