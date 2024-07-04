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Пограничники показали видео прорыва на бронетехнике под плотным обстрелом россиян

Четверг 04 июля 2024 17:56
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Пограничники показали видео прорыва на бронетехнике под плотным обстрелом россиян Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники смогли прорваться под плотным обстрелом россиян в позиции собратьев для того, чтобы провести эвакуацию на Сватовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу в Facebook.

Как отметили в ведомстве, на видео показано, как пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под смертоносным вражеским огнем. Украинские бойцы двигались на броневике YPR-765 бригады "Стальная граница".

В этот момент по нему целили два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии.

"Благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 км заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эвакуировать раненых и павших собратьев", - говорится в сообщении.

Отметим, что броневики YPR-765 Украина получила от Нидерландов.

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