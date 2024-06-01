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Прикордонники показали, як знищують росіян біля Вовчанська (відео)

Фото: прикордонники знищують росіян біля Вовчанськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники атакували російських загарбників під Вовчанськом у Харківській області. Бійці показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Неподалік від Вовчанська аеророзвідка прикордонників відстежила перебування ворожих сил. Росіяни знаходилися в одній зі споруд.

Для ураження цілі вилетів дрон-камікадзе. Прикордонники завдали удару по групі окупантів.

"Із завданням впорався (дрон, - ред.), ба більше - дісталося не тільки загарбнику, який повернувся з перекуру, а і його поплічникам, що ховалися у споруді", - йдеться у повідомленні.

 

 

Бої у Харківській області

Російські війська намагаються захопити місто Вовчанськ на півночі Харківської області та просунутися до Харкова. За словами голови Харківської ОВА, росіяни хотіли за два дні наступу взяти Вовчанськ, а за п'ять - дійти до Харкова. Але за три тижні наступу їм цього не вдалося.

На Харківському напрямку продовжуються бойові дії, росіяни "засипають" українські території авіабомбами.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 126 окупантів.

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ВовчанськХарківВійна в УкраїніПрикордонна службаПрикордонники