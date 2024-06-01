Прикордонники показали, як знищують росіян біля Вовчанська (відео)

Бої у Харківській області

Російські війська намагаються захопити місто Вовчанськ на півночі Харківської області та просунутися до Харкова. За словами голови Харківської ОВА, росіяни хотіли за два дні наступу взяти Вовчанськ, а за п'ять - дійти до Харкова. Але за три тижні наступу їм цього не вдалося.

На Харківському напрямку продовжуються бойові дії, росіяни "засипають" українські території авіабомбами.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 126 окупантів.

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