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Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом (facebook_com_usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники знищили двох російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Аеророзвідка прикордонників "всипала" окупантам. На Бахмутському напрямку камера нашого ударного дрона зафіксувала двох тимчасово живих недобитків. Ті порпалося в окопах серед мертвих колег", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оператори ДПСУ скинули їм парочку "ВОГів", і "загарбники остаточно заспокоїлися".

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.

Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.

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Донецька областьБахмутприкордонникиВійна Росії проти України