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Прикордонники показали, як нищать піхоту та склади РФ на лівобережжі Дніпра (відео)

Фото: ДПСУ показала, як знищує піхоту, бронетехніку та склади РФ на лівому березі Херсонської області
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищують бронетехніку, піхоту та склади окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Лінія фронту у Херсонській області проходить по Дніпру. Таке розташування військ відчутно впливає на хід бойових дій. Зокрема, зростає роль розвідувальних та ударних безпілотників", - розповіли прикордонники.

За їх словами, завдяки активному застосуванню FPV-дронів прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони знищують військову техніку, склади та особовий склад ворога.

"Це змушує російські підрозділи відтягувати свої сили далі від річки та ускладнює їм логістику", - констатують у Держприкордонслужбі.

Ситуація у Кринках Херсонської області

Нещодавно спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, маючи намір витіснити ЗСУ із займаних плацдармів.

Наприкінці березня 2024 року Гуменюк розповідала, що окупанти зовсім припинили штурми в районі Кринок і не проводили їх цілу добу.

Нагадаємо, село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Але у лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області.

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