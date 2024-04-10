Прикордонники показали, як нищать піхоту та склади РФ на лівобережжі Дніпра (відео)

Ситуація у Кринках Херсонської області

Нещодавно спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, маючи намір витіснити ЗСУ із займаних плацдармів.

Наприкінці березня 2024 року Гуменюк розповідала, що окупанти зовсім припинили штурми в районі Кринок і не проводили їх цілу добу.

Нагадаємо, село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Але у лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області.

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