Прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ

"Після отримання сигналу "Повітряна тривога" мобільні вогневі групи прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції", - йдеться в повідомленні.

Вже на місці бійці відслідковують повітряні цілі та працюють по них.

"Така бойова робота допомагає підсилити ППО", - зазначають в ДПСУ.

Наприклад, лише протягом жовтня прикордонниками було знищено десяток ворожих "шахедів".

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що під час Ставки розглядалося питання щодо посилення регіональної системи ППО в Одеській області.