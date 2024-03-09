Прикордонники показали, як дронами нищать окупантів та техніку на Лиманському напрямку

Українські прикордонники щоденно нищать окупантів та російську техніку. Цього разу бійці показали момент знищення позиції росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" нищать російських окупантів на Лиманському напрямку", - наголосили в ДПСУ.

На відео видно злагоджену роботу аеророзвідки та артилеристів, які вдало ліквідували позиції окупантів, а також кілька одиниць техніки. Серед яких:

БМП-2;

100-мм гармата "Рапіра".

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 423 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 850 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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