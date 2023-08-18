Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрону знищили російську вантажівку (відео)
Українські прикордонники за допомогою FPV-дрону знищили вантажівку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"Ворожа вантажівка пройшла технічне обслуговування за вибуховими стандартами від FPV-дрона "Сталевого кордону", - йдеться в дописі під відео.
Втрати Росії в Україні
Варто наголосити, що Росія приховує втрати своєї техніки та окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель лише декількох десятків тисяч російських солдатів.
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти, 24 артсистеми та іншу техніку ворога.
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