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Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрону знищили російську вантажівку (відео)

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 11:30
Прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрону знищили російську вантажівку (відео) Фото: прикордонники за допомогою FPV-дрону знищили російську вантажівку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрону знищили вантажівку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Ворожа вантажівка пройшла технічне обслуговування за вибуховими стандартами від FPV-дрона "Сталевого кордону", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

Варто наголосити, що Росія приховує втрати своєї техніки та окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель лише декількох десятків тисяч російських солдатів.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти, 24 артсистеми та іншу техніку ворога.

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