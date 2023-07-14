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Прикордонники на півдні приземлили рій з ворожих FPV-дронів

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П'ятниця 14 липня 2023 16:55
Прикордонники на півдні приземлили рій з ворожих FPV-дронів Фото: прикордонники на півдні приземлили рій з ворожих FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники "приземлили" рій FPV-дронів на півдні, якими ворог намагався атакувати їх позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Рій з трьох дронів першим почув прикордонник Музикант, який й виконав "чудову антидронову симфонію".

Фото: прикордонники на півдні приземлили рій з ворожих FPV-дронів (dpsu.gov.ua)

"З третього пострілу Музикант влучив у перший коптер, знищивши його у повітрі. Наступна частина симфонії розпочалась, без антракту, але і другий безпілотник-камікадзе був ліквідований у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті і, на щастя, теж не встиг завдати шкоди нашим воїнам", - пише пресслужба.

Зазначається, що напередодні на цій самій ділянці Музикант також приземлив квадрокоптер, який був обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. Військовий влучив в лопать одного з гвинтів, після чого дрон плавно приземлився майже неушкодженим.

"Після незначного технічного обслуговування він буде працювати на боці добра", - додають прикордонники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як ЗСУ працюють по противнику, що двома штурмами намагався взяти позиції Сил оборони

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