Прикордонники з мінометів знищили окупантів у Харківській області (відео)

Сили оборони України виявили групу окупантів у Харківській області та з мінометів знищили її частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"В окупантів один шлях - до пекла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці штурмової бригади "Сталевий Кордон" у складі Сил оборони взяли під вогневий контроль ділянку автошляху у Харківській області.

"Виявивши окупантів, мінометники не забарились: кількома пострілами перетворили живу силу противника на неживу", - додали у ДПСУ.

Наступальні дії ЗСУ

Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.

Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів.

При цьому нещодавно наші бійці зайти у населений пункт Роботине Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ можуть наближатися до другої лінії оборони ворога, яка, ймовірно, буде слабшою.