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Пограничники из минометов уничтожили оккупантов в Харьковской области (видео)

Харьковская область, Среда 23 августа 2023 15:15
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Пограничники из минометов уничтожили оккупантов в Харьковской области (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили группу оккупантов в Харьковской области и из минометов уничтожили ее часть.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"У оккупантов один путь - в ад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы штурмовой бригады "Стальной Граница" в составе Сил обороны взяли под огневой контроль участок автодороги в Харьковской области.

"Обнаружив оккупантов, минометчики не замедлили: несколькими выстрелами превратили живую силу противника в неживую", - добавили в ГПСУ.

Наступательные действия ВСУ

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно наши бойцы вошли в населенный пункт Работино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ могут приближаться ко второй линии обороны врага, которая, вероятно, будет слабее.

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