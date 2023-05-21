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Прикордонники мінометами ліквідували осередки окупантів в Бахмуті

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Бахмут, Неділя 21 травня 2023 18:44
Прикордонники мінометами ліквідували осередки окупантів в Бахмуті Фото: бої під Бахмутом тривають (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники в Бахмуті змогли перешкодити атаці окупантів та ліквідували понад десять російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів", - йдеться в заяві.

За даними Держприкордонслужби, мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки ворога в Бахмуті.

Відслідкувавши місце накопичення окупантів, українські захисники відпрацювали мінометами. За допомогою вогневого ураження вдалося прибрати цілу штурмову групу: 7 вбитих і 4 поранених.

"Так атакувальний план (окупантів, - ред.) зірвався", - додали ДПСУ.

Ситуація в Бахмуті

Учора Евген Пригожин, глава приватної військової компанії "Вагнер", стверджував, що його "армія" повністю контролює місто Бахмут. Однак українські посадовці та президент спростували ці заяви, наголошуючи, що військові Збройних Сил України все ще присутні у місті, і бойові дії тривають.

Водночас сьогодні, 21 травня, з'явилась нова інформація від заступника міністра оборони Ганни Маляр, яка заявила, що українські військові взяли місто Бахмут під напівоточення і продовжують утримувати контроль над частиною території.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

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