Прикордонники в Луганській області захопили російський дрон-розвідник (фото)
Українські прикордонники перехопили черговий російський дрон-розвідник. Ворожу ціль приземлили в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник. Політ дрона помітили в Луганській області. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БПЛА та приземлили "пташку", - йдеться в повідомленні.
Наразі українські бійці вивчають зміст памʼяті накопичувача.
Фото: прикордонники в Луганській області захопили російський дрон-розвідник (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, нещодавно українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" біля Бахмуту.
Додамо, також ми писали про те, що українські Сили оборони збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.
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