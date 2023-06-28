Прикордонники ліквідували ворожу ДРГ на Мар’їнському напрямку

На Мар’їнському напрямку прикордонники знешкодили диверсійно-розвідувальну групу росіян, які намагалися проникнути у тил українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Днями прикордонний підрозділ зупинив спробу проникнення у тил наших військ диверсійно-розвідувальної групи противника. Намір ворожих сил перейти через лінію фронту виявили прикордонники на позиціях біля Марʼїнки, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що прикордонники надвечір у дощову погоду помітили приховане переміщення трьох загарбників до міжпозиційного простору. По противнику відкрили вогонь на ураження.

У результаті прикордонники ліквідували двох диверсантів, ще один окупант утік.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Тим часом станом на 28 червня, втрати російської армії з початку вторгнення складають 227 100 військових. За останню добу ЗСУ знищили 930 окупантів.