Пограничники ликвидировали вражескую ДРГ на Марьинском направлении

На Марьинском направлении пограничники обезвредили диверсионно-разведывательную группу россиян, которые пытались проникнуть в тыл украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На днях пограничное подразделение остановило попытку проникновения в тыл наших войск диверсионно-разведывательной группы противника. Намерение вражеских сил перейти через линию фронта обнаружили пограничники на позициях возле Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничники под вечер в дождливую погоду заметили скрытое перемещение трех захватчиков в межпозиционное пространство. По противнику открыли огонь на поражение.

В результате пограничники ликвидировали двух диверсантов, еще один оккупант скрылся.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Между тем по состоянию на 28 июня потери российской армии с начала вторжения составляют 227 100 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 930 оккупантов.