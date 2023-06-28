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Пограничники ликвидировали вражескую ДРГ на Марьинском направлении

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Донецкая область, Среда 28 июня 2023 19:24
Пограничники ликвидировали вражескую ДРГ на Марьинском направлении Фото: пограничники ликвидировали вражескую ДРГ на Марьинском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Марьинском направлении пограничники обезвредили диверсионно-разведывательную группу россиян, которые пытались проникнуть в тыл украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На днях пограничное подразделение остановило попытку проникновения в тыл наших войск диверсионно-разведывательной группы противника. Намерение вражеских сил перейти через линию фронта обнаружили пограничники на позициях возле Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничники под вечер в дождливую погоду заметили скрытое перемещение трех захватчиков в межпозиционное пространство. По противнику открыли огонь на поражение.

В результате пограничники ликвидировали двух диверсантов, еще один оккупант скрылся.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Между тем по состоянию на 28 июня потери российской армии с начала вторжения составляют 227 100 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 930 оккупантов.

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