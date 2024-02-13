Прикордонники в Харківській області знешкодили чотири російські дрони (фото)

"У зоні активних бойових дій ворог дедалі частіше використовує безпілотні літальні апарати як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій, тож ефективна протидія ворожим дронам є на сьогоднішній день одним із пріоритетних завдань для бійців "Сталевого кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних і окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади.

Фото: Ворожі дрони (dpsu.gov.ua)

Минулої доби в Харківській області прикордонники успішно приземлили та знешкодили чотири дрони-камікадзе.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 397 080 військових.