ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники в Харківській області знешкодили чотири російські дрони (фото)

Харківська область, Вівторок 13 лютого 2024 22:18
UA EN RU
Прикордонники в Харківській області знешкодили чотири російські дрони (фото) Архівне фото: Прикордонники в Харківській області знешкодили чотири російські дрони (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України змогли знешкодити чотири дрони-камікадзе, які росіяни запустили по позиціях військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У зоні активних бойових дій ворог дедалі частіше використовує безпілотні літальні апарати як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій, тож ефективна протидія ворожим дронам є на сьогоднішній день одним із пріоритетних завдань для бійців "Сталевого кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних і окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади.

Фото: Ворожі дрони (dpsu.gov.ua)

Минулої доби в Харківській області прикордонники успішно приземлили та знешкодили чотири дрони-камікадзе.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 397 080 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО