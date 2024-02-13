Пограничники в Харьковской области обезвредили четыре российских дрона (фото)

Силы обороны Украины смогли обезвредить четыре дрона-камикадзе, которые россияне запустили по позициям военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"В зоне активных боевых действий враг все чаще использует беспилотные летательные аппараты как с целью разведки, так и с целью поражения наших позиций, поэтому эффективное противодействие вражеским дронам является на сегодняшний день одной из приоритетных задач для бойцов "Стального кордона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что умело построенная эшелонированная система противодействия вражеским беспилотникам с помощью стационарных и окопных РЭБ, а также антидронових ружей, обеспечивает сохранность техники и жизни бойцов бригады.

Фото: Вражеские дроны (dpsu.gov.ua)

За прошедшие сутки в Харьковской области пограничники успешно приземлили и обезвредили четыре дрона-камикадзе.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 февраля, составляли 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных.