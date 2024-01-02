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Прикордонники в Харківській області за допомогою дрона знищили ворожий РЕБ (відео)

Харківська область, Вівторок 02 січня 2024 23:11
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Прикордонники в Харківській області за допомогою дрона знищили ворожий РЕБ (відео) Архівне фото: Прикордонники в Харківській області за допомогою дрона знищили ворожий РЕБ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області за допомогою дрона вразили дві ворожі цілі. Процес знищення зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Майстерність прикордонників: мінус дві ворожі цілі на одній вежі", - йдеться в заяві.

У Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" вразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати.

"А другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження "Муром-М", прикривати який окупантам уже було нічим", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.

Також Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

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