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Пограничники в Харьковской области с помощью дрона уничтожили вражеский РЭБ (видео)

Харьковская область, Вторник 02 января 2024 23:11
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Пограничники в Харьковской области с помощью дрона уничтожили вражеский РЭБ (видео) Архивное фото: Пограничники в Харьковской области с помощью дрона уничтожили вражеский РЭБ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины в Харьковской области с помощью дрона поразили две вражеские цели. Процесс уничтожения зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Мастерство пограничников: минус две вражеские цели на одной башне", - говорится в заявлении.

В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" поразили вражеский РЭБ, который мешал им качественно работать.

"А вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения "Муром-М", прикрывать который оккупантам уже было нечем", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

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