ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники FPV–дроном знищили міномет росіян (відео)

Четвер 15 лютого 2024 22:53
UA EN RU
Прикордонники FPV–дроном знищили міномет росіян (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ FPV–дроном знищили міномет росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники з перших днів повномасштабного вторгнення у своїй боротьбі проти росіян використовують безпілотники. Завдяки дронам вдалось знищити велику кількість ворога та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На опублікованому відео видно одну з позицій окупантів. Там росіяни облаштували вогневу точку з мінометом і вели обстріл по позиціях українських військових.

Наші прикордонники прицілились по росіянах та вдарили по їх позиції FPV-дроном. В Результаті цього було знищено міномет окупантів, а самі росіяни ймовірно отримали поранення.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 83 бойові зіткнення. Ворог завдав понад 100 ударів з авіації і продовжує штурмувати Авдіївку та низку прилеглих населених пунктів.

Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, окупанти намагаються просунутися під Бахмутом та займають понад 15% Авдіївки. Крім того, на фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та на заході Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України пограничная служба
NEWS
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто