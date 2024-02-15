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Пограничники FPV-дроном уничтожили миномет россиян (видео)

Четверг 15 февраля 2024 22:53
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Пограничники FPV-дроном уничтожили миномет россиян (видео) Иллюстративное фото: ВСУ FPV-дроном уничтожили миномет россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники с первых дней полномасштабного вторжения в своей борьбе против россиян используют беспилотники. Благодаря дронам удалось уничтожить большое количество врага и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На опубликованном видео видна одна из позиций оккупантов. Там россияне обустроили огневую точку с минометом и вели обстрелы по позициям украинских военных.

Наши пограничники прицелились по россиянам и ударили по их позиции FPV-дроном. В результате этого был уничтожен миномет оккупантов, а сами россияне вероятно получили ранения.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов из авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.

В частности, как уточняют в Институте изучения войны, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки. Кроме того, на фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная и на западе Запорожской области.

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Война России против Украины пограничная служба
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