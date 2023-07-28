Прикордонники дронами атакували позиції росіян на Сватівському напрямку (відео)

"Сватівський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ не лише корегує, а й нещадно бʼє окупантів FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що позиції противника сильно страждають.

"Та й самі загарбники від частих і раптових прильотів наших "пташок", мʼяко кажучи, не в захваті", - додали у ДПСУ.

Ситуація на Сватівському напрямку в Луганській області

Раніше повідомлялось, що війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значущих успіхів на південний захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі н.п. Надія Луганської області (15 км на захід від Сватового), Торське та Григорівка Донецької області.

В ISW зазначають, що російські джерела можуть перебільшувати успіхи РФ і наступальну активність ЗСУ вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб зобразити українські контрнаступальні операції, що продовжуються, нібито як провал.