UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники дронами атакували позиції росіян на Сватівському напрямку (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники на Сватівському напрямку виявили позиції росіян і атакували їх за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Сватівський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ не лише корегує, а й нещадно бʼє окупантів FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що позиції противника сильно страждають.

"Та й самі загарбники від частих і раптових прильотів наших "пташок", мʼяко кажучи, не в захваті", - додали у ДПСУ.

Ситуація на Сватівському напрямку в Луганській області

Раніше повідомлялось, що війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значущих успіхів на південний захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі н.п. Надія Луганської області (15 км на захід від Сватового), Торське та Григорівка Донецької області.

В ISW зазначають, що російські джерела можуть перебільшувати успіхи РФ і наступальну активність ЗСУ вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб зобразити українські контрнаступальні операції, що продовжуються, нібито як провал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськприкордонникиВибух у СватовоВійна в Україні