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Прикордонники дронами атакували позиції росіян на Сватівському напрямку (відео)

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Луганська область, П'ятниця 28 липня 2023 19:20
Прикордонники дронами атакували позиції росіян на Сватівському напрямку (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники на Сватівському напрямку виявили позиції росіян і атакували їх за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Сватівський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ не лише корегує, а й нещадно бʼє окупантів FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що позиції противника сильно страждають.

"Та й самі загарбники від частих і раптових прильотів наших "пташок", мʼяко кажучи, не в захваті", - додали у ДПСУ.

Ситуація на Сватівському напрямку в Луганській області

Раніше повідомлялось, що війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значущих успіхів на південний захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі н.п. Надія Луганської області (15 км на захід від Сватового), Торське та Григорівка Донецької області.

В ISW зазначають, що російські джерела можуть перебільшувати успіхи РФ і наступальну активність ЗСУ вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб зобразити українські контрнаступальні операції, що продовжуються, нібито як провал.

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