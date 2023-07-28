Пограничники дронами атаковали позиции россиян на Сватовском направлении (видео)

Украинские защитники на Сватовском направлении обнаружили позиции россиян и атаковали их с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Сватовское направление. Аэроразведка ГПСУ не только корректирует, но и беспощадно бьет оккупантов FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что позиции противника сильно страдают.

"Да и сами захватчики от частых и внезапных прилетов наших "птичек", мягко говоря, не в восторге", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на Сватовском направлении в Луганской области

Ранее сообщалось, что войска РФ 23 июля продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная и, как сообщается, достигли тактически значимых успехов на юго-запад от Сватово.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе н.п. Надежда Луганской области (15 км к западу от Сватово), Торское и Григорьевка Донецкой области.

В ISW отмечают, что российские источники могут преувеличивать успехи РФ и наступательную активность ВСУ вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, чтобы изобразить продолжающиеся украинские контрнаступательные операции якобы как провал.