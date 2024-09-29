Прикордонники блокували схему втечі з України через систему "Шлях" (фото)
В Одеській області прикордонники викрили схему виїзду за кордон. Правопорушники користувались системою "Шлях".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Оперативники Подільського загону спільно зі співробітниками УСР та слідчими СУ ГУНП здійснили санкціоновані обшуки в місті Одеса. Заходи проводились за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чиним переправлено щонайменше 7 чоловіків.
У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.
Наразі фігуранту оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.
Виїзд чоловіків за кордон
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїздити за кордон.
Однак, виїжджати за межі України дозволено чоловікам, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Звісно, якщо вони можуть довести це відповідними документами.
РБК-Україна повідомляло, як прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який планував незаконно виїхати з України, але проспав свою зупинку.
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