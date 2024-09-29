Прикордонники блокували схему втечі з України через систему "Шлях" (фото)

Проведені заходи дозволили встановити організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держрубіж . Ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи "Шлях".

Оперативники Подільського загону спільно зі співробітниками УСР та слідчими СУ ГУНП здійснили санкціоновані обшуки в місті Одеса. Заходи проводились за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чиним переправлено щонайменше 7 чоловіків.

У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.