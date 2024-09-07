Прикордонники атакували приховані позиції РФ на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники виявили приховані позиції окупантів на Вовчанському напрямку. Одразу був нанесений удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"На Вовчанському напрямку оператори БПЛА Краматорського прикордонного загону виявили приховані ворожі позиції", - йдеться у повідомленні. За даними військових, FPV-дронами було завдано удар по укріпленнях окупантів. "Судячи з повторних детонацій, які призвели до потужних вибухів та загоряння, прикордонники знищили польовий склад боєприпасів противника", - додали в ОТУ "Харків". Ситуація на Харківському напрямку Як розповіли військові, у Глибокого противник проводить евакуацію втрат та поповнює поточний некомплект особового складу на передових позиціях, нарощує систему зв’язку. В районі Стариці та Огірцевого противник намагається проводити заходи логістичного забезпечення, здійснює переміщення особового складу з метою заміни бойових змін. У Вовчанську російські окупанти продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.