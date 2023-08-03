На прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор

На прикордонні Рівненської області з Білоруссю на міні підірвався трактор.

Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Сьогодні в прикордонній смузі області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий", - заявив він.

Коваль закликав громадян звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом.

"Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки - заміновані", - додав голова ОВА.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема

уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;

не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.