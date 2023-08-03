На прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор
На прикордонні Рівненської області з Білоруссю на міні підірвався трактор.
Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"Сьогодні в прикордонній смузі області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий", - заявив він.
Коваль закликав громадян звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом.
"Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки - заміновані", - додав голова ОВА.
Мінна небезпека
Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема
- уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
- не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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