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На прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор

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Четвер 03 серпня 2023 17:46
На прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор Фото: На прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На прикордонні Рівненської області з Білоруссю на міні підірвався трактор.

Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Сьогодні в прикордонній смузі області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. На щастя, він живий", - заявив він.

Коваль закликав громадян звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом.

"Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки - заміновані", - додав голова ОВА.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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