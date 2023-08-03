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На приграничье Ровенской области на мине подорвался трактор

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Четверг 03 августа 2023 17:46
На приграничье Ровенской области на мине подорвался трактор Фото: На пограничной Ровенской области на мини подорвался трактор (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На границе Ровенской области с Беларусью на мине подорвался трактор.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сегодня в приграничной полосе области на мине подорвался трактор. Ситуация произошла в поле, когда водитель разворачивался. К счастью, он жив", - заявил он.

Коваль призвал граждан обращать внимание на предупредительные знаки. Особенно на приграничных территориях с ограниченным доступом.

"Для качественной обороны рубежей, эти участки - заминированы", - добавил глава ОГА.

Минная опасность

Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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