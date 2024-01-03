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Прикординники зі стріляниною затримали 12 ухилянтів біля кордону з Угорщиною (фото)

Фото: прикордонники зі стріляниною затримали 12 ухилянтів біля кордону з Угорщиною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При спробі перетнути кордон з Угорщиною прикордонники затримали 12 ухилянтів. Затримувати чоловіків довелося зі стріляниною на попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Групу з 12 чоловіків затримали неподалік кордону з Угорщиною", - розповіли в ДПСУ.

Як додали прикордонники, марна спроба втечі від прикордонного наряду закінчилася попереджувальними пострілами.

"Також затримано організатора, який перевозив чоловіків власним транспортом за 12 тисяч гривень з кожного. Справи скеровано до суду", - кажуть у відомстві.

 

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено.

Останнім часом "розплодилася" велика кількість організаторів схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Наприклад, у вересні шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині.

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