ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикординники зі стріляниною затримали 12 ухилянтів біля кордону з Угорщиною (фото)

Україна, Середа 03 січня 2024 12:49
UA EN RU
Прикординники зі стріляниною затримали 12 ухилянтів біля кордону з Угорщиною (фото) Фото: прикордонники зі стріляниною затримали 12 ухилянтів біля кордону з Угорщиною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При спробі перетнути кордон з Угорщиною прикордонники затримали 12 ухилянтів. Затримувати чоловіків довелося зі стріляниною на попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Групу з 12 чоловіків затримали неподалік кордону з Угорщиною", - розповіли в ДПСУ.

Як додали прикордонники, марна спроба втечі від прикордонного наряду закінчилася попереджувальними пострілами.

"Також затримано організатора, який перевозив чоловіків власним транспортом за 12 тисяч гривень з кожного. Справи скеровано до суду", - кажуть у відомстві.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 14 лютого, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. При цьому виїзд військовозобов'язаним за кордон заборонено.

Останнім часом "розплодилася" велика кількість організаторів схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Наприклад, у вересні шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Кордон з Україною
NEWS
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році