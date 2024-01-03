Пограничники со стрельбой задержали 12 уклонистов у границы с Венгрией (фото)

При попытке пересечь границу с Венгрией пограничники задержали 12 уклонистов. Задерживать мужчин пришлось со стрельбой на предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Группу из 12 мужчин задержали недалеко от границы с Венгрией", - рассказали в ГПСУ.

Как добавили пограничники, бесполезная попытка побега от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами.

"Также задержан организатор, который перевозил мужчин собственным транспортом за 12 тысяч гривен с каждого. Дела направлены в суд", - говорят в ведомстве.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 14 февраля, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. При этом выезд военнообязанным за границу запрещен.

В последнее время "расплодилось" большое количество организаторов схем незаконного выезда мужчин за границу Украины. Например, в сентябре шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области.