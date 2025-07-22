Прикмети про гроші, яким вірять навіть фінансисти: що робити, щоб не збідніти

Як не можна брати та давати гроші

Щоб не відлякати грошову удачу, важливо знати, чого варто уникати:

Не давайте гроші з рук в руки

Вважається, що разом з грішми можна передати або забрати чужу енергетику, в тому числі негативну. Краще покласти купюри на стіл, прилавок або іншу поверхню.

Якщо іншого виходу немає, передавайте гроші складеними навпіл або кінчиками пальців, не торкаючись долоні іншої людини.

Не передавайте гроші ввечері або після заходу сонця

Народна мудрість каже, що після настання темряви грошова енергія засинає, і будь-які операції з грошима можуть призвести до їхнього "зникнення" з дому. Якщо все ж потрібно передати гроші, робіть це без зайвих слів, не рахуючи їх.

Не давайте в борг у понеділок

Цей день тижня, за повір'ями, призначений для накопичення, а не для витрат. Позичивши гроші в понеділок, ви ризикуєте втратити фінансову стабільність на весь тиждень або застрягнути у боргах.

Не позичайте гроші у вівторок. Вважається, що якщо позичити у вівторок, то гроші можуть "не повернутися" або ж ви самі можете потрапити у боргову яму.

Не позичайте гроші на великі свята

У дні, коли люди мають думати про духовне, матеріальні операції можуть принести негаразди.

Не давайте гроші лівою рукою

Ліва рука, згідно з повір'ями, пов'язана з отриманням, а не з віддачею. Передаючи гроші лівою рукою, ви ніби віддаєте частину свого багатства.

Не розраховуйтесь за покупки дрібними монетами

Особливо останніми. Це може призвести до "порожнього" гаманця.

Не підіймайте дрібні монети, що лежать на перехресті

Вважається, що на них могли "звести" порчу або бідність.

Що віщує неприємності у фінансах?

Окрім заборон на передачу грошей, існують і інші прикмети, що можуть віщувати фінансові труднощі:

Гаманець не має бути завжди порожній або містити лише дрібні купюри. Це символ нестачі грошей.

Не можна брати гроші з підлоги, особливо біля входу. Це може притягнути бідність.

Не можна віддавати борг у другій половині дня. Краще повертати гроші вранці, щоб фінансова енергія була "активною".

Не можна перераховувати гроші після заходу сонця. Це може призвести до їхнього зменшення.

Не варто тримати порвані або зім'яті купюри у гаманці. Гроші люблять порядок і повагу.

Заборонено свистіти в приміщенні. За народними повір'ями, "висвистуєте" гроші з дому.

Не можна розсипати дрібні гроші. Це віщує дрібні, але постійні фінансові втрати.

Що принесе радість та примножить достаток?

На щастя, є й багато прикмет, які, навпаки, приваблюють гроші та достаток: