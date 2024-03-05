На Прикарпатті зафіксували землетрус

Згідно з повідомленням, джерело землетрусу знаходиться на глибині 7 км.

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус з цього району був 6 лютого 2024 року магнітудою 2,4.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, невеликі землетруси періодично фіксуються в Україні в районі Карпат.

Сильні землетруси, які відчуваються в Україні, генерує зона Вранча. Ця зона належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита - це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону Вранча, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси, один з яких прямує на південь, а інший - у бік Камчатки.