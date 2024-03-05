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На Прикарпатті зафіксували землетрус

Україна, Вівторок 05 березня 2024 08:44
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На Прикарпатті зафіксували землетрус Фото: у Надвірній зафіксували землетрус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У районі міста Надвірна Івано-Франківської області зафіксований землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Землетрус стався 4 березня о 15:05.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Згідно з повідомленням, джерело землетрусу знаходиться на глибині 7 км.

На Прикарпатті зафіксували землетрус

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус з цього району був 6 лютого 2024 року магнітудою 2,4.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, невеликі землетруси періодично фіксуються в Україні в районі Карпат.

Сильні землетруси, які відчуваються в Україні, генерує зона Вранча. Ця зона належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита - це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону Вранча, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси, один з яких прямує на південь, а інший - у бік Камчатки.

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